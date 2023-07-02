حمّل الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس مسؤولية التقاعس "للدولة اللبنانية وصندوق النقد وقد انتقدت الصحافة الأميركية الصندوق بوصوله الى حائط مسدود ليس فقط في لبنان بل في مصر وتونس وغيرها من الدول".وقال في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر شاشة الـLBCI ان "الكلام عن الخسائر غير دقيق اذ ان هناك دين سياديّ رتّبته الدولة على نفسها وتقوم اليوم بوقاحة بمحاولة توزيعه على المواطنين".واضاف"من الأخطاء الكبرى التي ارتُكبت التخلّف عن سداد اليوروبوند ثم الدعم وثم القبول بتسديد القروض الدولارية بالليرة اللبنانية وهذا ادّى الى خسارة ٢٩ مليار".وتابع "صيرفة تلعب اليوم دورًا اجتماعيًا من خلال الرواتب ولكن لا يجب ان يتم استخدام القطاع النقدي لخلق حلول اجتماعية وعلى الدولة تحسين ايراداتها".