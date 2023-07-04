مصدر مصرفي: تقرير صندوق النقد هو بمثابة مضبطة اتهام واضحة في حق السلطة

مصدر مصرفي: تقرير صندوق النقد هو بمثابة مضبطة اتهام واضحة في حق السلطة

اعلن مصدر مصرفي الى أهمية تقرير صندوق النقد الدولي لجهة توصيف نشوء الفجوة المالية والتي تقدّر بحوالي 73 مليار دولار لجهة أن الاموال التي كانت موجودة في مصرف لبنان والمصارف التجارية شبه كافية لتغطية كل الودائع.



أضاف المصدر ان الفجوة المالية تراكمت حين عجزت الدولة عن اصدار سندات، ولجأت الى الاقتراض من المركزي، كما أنها ساهمت وبعد إعلان التوقف عن الدفع ومن خلال الادارة السيئة للأزمة بهدر حوالي 22 مليار دولار من اموال المودعين في مصرف لبنان، وحوالي 15 مليار دولار من اموال المصارف من خلال السماح بتسديد القروض الدولارية بالليرة او بسعر غير حقيقي.



واعتبر المصدر المصرفي ان تقرير صندوق النقد هو بمثابة مضبطة اتهام واضحة في حق السلطة، ومسؤوليتها الاولى والاساسية عن الوضع الذي وصلنا اليه اليوم.