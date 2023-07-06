نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي: الإتجاه هو للتصعيد في حال عدم تطبيق حلول سريعة للقضايا العالقة

أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في بيان، أن "اجتماعاً عُقد مع كل من إدارتي ألفا وتاتش، بحضور النقابة وعدد كبير من الزملاء الموظَّفين ومدرَاء الأقسام، بحيث تمّ تأكيد عدم المساومة في الحقوق وعلى تحقيق المساواة التامة وفقاً لعقد العمل الجماعي" .



وقال البيان: "تمّ التنويه بكفاءة أقسام الموارد البشريَّة في الشركتين في أداء وظيفتهم على أكمل ما يرام".



وأضاف: "يهمُّنا التأكيد أن الإتجاه هو للتصعيد الجدي في حال عدم تطبيق حلول سريعة للقضايا العالقة".