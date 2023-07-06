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اقتصاد
بعد تعديل تعميم مصرف لبنان رقم 158... كيف هو المشهد أمام المصارف؟
2023-07-06 | 04:30
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بعد تعديل تعميم مصرف لبنان رقم 158... كيف هو المشهد أمام المصارف؟
عدّل مصرف لبنان أمس التعميم رقم 158.
فكيف هو المشهد أمام المصارف اليوم؟ التفاصيل في الفيديو المرفق...
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
مصرف لبنان
التعميم
158
المصارف
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