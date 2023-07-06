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اقتصاد

كركي طالب مجلس إدارة الضمان بالإسراع في إقرار موازنة 2023 أو فتح اعتمادات اضافية لتشغيل المرفق

2023-07-06 | 07:02
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كركي طالب مجلس إدارة الضمان بالإسراع في إقرار موازنة 2023 أو فتح اعتمادات اضافية لتشغيل المرفق
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كركي طالب مجلس إدارة الضمان بالإسراع في إقرار موازنة 2023 أو فتح اعتمادات اضافية لتشغيل المرفق

كركي: قبول التصاريح الاسمية السنوية الصادرة عن موقع الصندوق

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأنه نتيجة المعوقات التي تحول دون تأمين المطبوعات المطلوبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحيث أن موقع الصندوق التفاعلي أنشئ على قاعدة تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي مذكرة حملت الرقم 32 بتاريخ 6/7/2023 قضى بموجبها قبول التصاريح الاسمية السنوية المطبوعة عن الموقع الالكتروني للصندوق شرط أن تكون مطابقة تماما لقيود الصندوق لجهة المعلومات الخاصة بالمضمونين. 

وحدد المدير العام الآلية والضوابط التي يجب اتباعها لقبول التصاريح الإسمية السنوية، محذرا من أي تلاعب بالمعلومات المقدمة للصندوق تحت طائلة الملاحقة الجزائية عند الاقتضاء. 
 
وفي الختام، أكد المدير العام، أنه وعلى الرغم من كل الظروف المعاكسة التي تعرقل معاملات المضمونين وأصحاب العمل، لن يتوقف عن القيام بكل ما يلزم من أجل إيجاد حلول بديلة وعملية وخصوصا من خلال اعتماده على التحول الرقمي ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 
وطالب كركي مجلس إدارة الصندوق بالإسراع في إقرار الموازنة العامة والإدارية للعام 2023 أو فتح الإعتمادات الإضافية اللازمة لتشغيل مرفق الضمان الاجتماعي.
 
 
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