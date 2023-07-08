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وزير الزراعة التقى نظيره المصري في القاهرة

2023-07-08 | 08:33
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وزير الزراعة التقى نظيره المصري في القاهرة
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وزير الزراعة التقى نظيره المصري في القاهرة

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، خلال زيارته جمهورية مصر العربية من أجل ترأس أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي يشارك فيها جميع الاعضاء، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في مصر محمد مرزوق القصير، بحضور السفير اللبناني لدى مصر علي الحلبي والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ابراهيم الدخيري والمدير العام لوزارة الزراعة المصرية ومستشاري الوزير سالم درويش وحسين نصرالله. وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين في شقها الزراعي.

وأشار الوزير الحاج حسن خلال اللقاء الى الضريبة المصرية المفروضة على البضائع اللبنانية، والتي تبلغ ١٠%، ووعد الوزير المصري بتفعيل الموضوع مع الوزارات المختصة من أجل ايجاد آلية جديدة.

وأكد الحاج حسن متانة العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بمصر، مشيراً الى انها "ليست علاقات تجارية بل علاقات اخوة بين الشعبين الشقيقين والحكومتين والبلدين".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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