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وزارة الصناعة تحدّد سعر طن الترابة السوداء

2023-07-11 | 01:38
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وزارة الصناعة تحدّد سعر طن الترابة السوداء
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وزارة الصناعة تحدّد سعر طن الترابة السوداء

حدّدت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ومئة وأربعين ألف ليرة لبنانية (٧.١٤٠.٠٠٠ ليرة)، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلثاء ١١/٧/٢٠٢٣ ولغاية الثلثاء ١٨/٧/٢٠٢٣ ضمناً. 

ولا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة، بحسب بيان الوزارة.
 
 
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