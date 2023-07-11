الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
تغيّر طفيف بأسعار المحروقات ... كيف أصبحت اليوم؟
2023-07-11 | 02:09
مشاهدات عالية
شارك
0
min
تغيّر طفيف بأسعار المحروقات ... كيف أصبحت اليوم؟
انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 1000 ليرة لبنانية، بينما ارتفع سعر الغاز 5000 ليرة لبنانية، وسعر المازوت 1000 ليرة لبنانية.
أما سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان، فلم يتغيّر.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1625.000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1666.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1419.000 ليرة لبنانية
- غاز: 767.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
أسعار المحروقات
البنزين
الغاز
المازوت
وزارة الصناعة تحدّد سعر طن الترابة السوداء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-05-26
ارتفاع سعر البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
اقتصاد
2023-05-26
ارتفاع سعر البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
0
خبر عاجل
2023-06-20
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
خبر عاجل
2023-06-20
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
0
اقتصاد
2023-06-13
ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
2023-06-13
ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
0
اقتصاد
2023-05-23
انخفاض طفيف بسعر الغاز.. واستقرار بسعر البنزين
اقتصاد
2023-05-23
انخفاض طفيف بسعر الغاز.. واستقرار بسعر البنزين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
01:38
وزارة الصناعة تحدّد سعر طن الترابة السوداء
اقتصاد
01:38
وزارة الصناعة تحدّد سعر طن الترابة السوداء
0
اقتصاد
2023-07-10
المصارف في فترة الانتظار
اقتصاد
2023-07-10
المصارف في فترة الانتظار
0
اقتصاد
2023-07-10
وزير الطاقة: وجود قطر كشريك إستراتيجي على مستوى الطاقة في لبنان مهم جدا
اقتصاد
2023-07-10
وزير الطاقة: وجود قطر كشريك إستراتيجي على مستوى الطاقة في لبنان مهم جدا
0
صحف اليوم
2023-07-10
أوساط متابعة لـ"الجمهورية": إستقالة نواب الحاكم الأربعة محتملة لكنّ مجلس الوزراء سيرفضها
صحف اليوم
2023-07-10
أوساط متابعة لـ"الجمهورية": إستقالة نواب الحاكم الأربعة محتملة لكنّ مجلس الوزراء سيرفضها
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
04:59
ستولتنبرغ يتعهد أن يوجه الناتو رسالة "واضحة" و"إيجابية" لأوكرانيا حول انضمامها إلى الحلف
فنّ
04:52
كارلا حداد تثور غضباً بعد فيديو الحضانة: "احبسوا بنت الحرام"
فنّ
04:49
نانسي عجرم تطالب بحماية أطفال الحضانة في لبنان: "من قلب إم شافت اولادها بهالفيديو"
فنّ
04:46
بعد تنصيبها سفيرة لمناهضة تعنيف الأطفال.. ماغي بو غصن تعلّق على حادثة الحضانة في لبنان
فنّ
04:43
فيفي عبده على فراش المرض: "ربّنا ينتقم منكم".. هل وقعت ضحية السحر الأسود؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
01:02
أسرار الصحف 11-07-2023
اسرار
01:02
أسرار الصحف 11-07-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-04
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-04
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوم الاول للامتحانات الرسمية.. تقنيا جيدة لكن تربويا سُجلت اعتراضات
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوم الاول للامتحانات الرسمية.. تقنيا جيدة لكن تربويا سُجلت اعتراضات
0
خبر عاجل
2023-07-09
معلومات للـLBCI: مخابرات الجيش أوقفت قبل ساعات أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة
خبر عاجل
2023-07-09
معلومات للـLBCI: مخابرات الجيش أوقفت قبل ساعات أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لماذا دول الخليج العربي في روسيا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لماذا دول الخليج العربي في روسيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
نتائج مميزة لتصنيف الجامعة اللبنانية لكنها تبقى مهددة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
نتائج مميزة لتصنيف الجامعة اللبنانية لكنها تبقى مهددة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوم الاول للامتحانات الرسمية.. تقنيا جيدة لكن تربويا سُجلت اعتراضات
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوم الاول للامتحانات الرسمية.. تقنيا جيدة لكن تربويا سُجلت اعتراضات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
13:40
أبو فاعور بحث مع ميقاتي موضوع التعيينات وحذر من خطر سقوط ما تبقى من هيكل أمني
أخبار لبنان
13:40
أبو فاعور بحث مع ميقاتي موضوع التعيينات وحذر من خطر سقوط ما تبقى من هيكل أمني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل من تعيينات جديدة في مجلس الوزراء في ظل رفض حزب الله والتيار الوطني الحر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل من تعيينات جديدة في مجلس الوزراء في ظل رفض حزب الله والتيار الوطني الحر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل من حل لأزمة الفراغ في المركزي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل من حل لأزمة الفراغ في المركزي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
منتخب الارز أطلق مساء اليوم تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة التي تنطلق في ٢٥ آب المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
منتخب الارز أطلق مساء اليوم تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم لكرة السلة التي تنطلق في ٢٥ آب المقبل
0
امن وقضاء
13:28
الوضع جنوباً ينتظر انتهاء الوساطات.. فهل نكون أمام معادلة: مزارع شبعا مقابل الغجر؟
امن وقضاء
13:28
الوضع جنوباً ينتظر انتهاء الوساطات.. فهل نكون أمام معادلة: مزارع شبعا مقابل الغجر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:30
بموجب قرار قضائي جديد: "من حق زياد برجي أداء و نشر اغنية "وبطير""؟!
فنّ
10:30
بموجب قرار قضائي جديد: "من حق زياد برجي أداء و نشر اغنية "وبطير""؟!
2
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مشهد تعنيفٍ تمارسه مربية في احدى دور الحضانة في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
3
فنّ
06:05
الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولاراً أميركياً شهرياً في تلفزيون لبنان!
فنّ
06:05
الشيف أنطوان يثير جدلاً: راتبي 40 دولاراً أميركياً شهرياً في تلفزيون لبنان!
4
أخبار لبنان
02:55
مصلحة تسجيل السيارات تعتذر عن عدم استقبال المواطنين في الدكوانة
أخبار لبنان
02:55
مصلحة تسجيل السيارات تعتذر عن عدم استقبال المواطنين في الدكوانة
5
منوعات
10:27
"قطعنا لحمها وحولناه إلى لحمة كباب"... إبنة الـ13 عاماً ضحية جريمة جنسية مروّعة والحكاية بدأت بأكياس "شيبس"!
منوعات
10:27
"قطعنا لحمها وحولناه إلى لحمة كباب"... إبنة الـ13 عاماً ضحية جريمة جنسية مروّعة والحكاية بدأت بأكياس "شيبس"!
6
منوعات
10:10
في هذه الدولة العربية... سيّدة تقتل ابن زوجها بسبب 5 دولارات!
منوعات
10:10
في هذه الدولة العربية... سيّدة تقتل ابن زوجها بسبب 5 دولارات!
7
امن وقضاء
14:46
قرار للقاضية جويل أبو حيدر بإقفال حضانة GARDEREVE بعد تعنيف أطفال داخلها
امن وقضاء
14:46
قرار للقاضية جويل أبو حيدر بإقفال حضانة GARDEREVE بعد تعنيف أطفال داخلها
8
امن وقضاء
16:33
إقفال حضانة Garderêve بالشمع الأحمر
امن وقضاء
16:33
إقفال حضانة Garderêve بالشمع الأحمر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More