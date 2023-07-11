الأمين العام لجمعية المصارف : الفجوة المالية نتجت في الأساس عن "أزمة نظامية"

رأى الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف أن الدولة لا تزال تتهرّب من المسؤولية تجاه أموال المودعين، وتحاول تحميلها للمصارف التي بات التهجّم عليها أداة للشعبوية.



وأضاف خلف: "لدى المصارف قناعة واضحة بأن التركيز يتجّه نحو شطب ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، وبالتالي تحميل المصارف والمودعين مسؤولية الفجوة المالية التي تواجهها البلاد، والتي نتجت في الأساس عن "أزمة نظامية" تسبّب بها الفساد وسوء الإدارة في القطاع العام".