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اقتصاد

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 150 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة

2023-07-11 | 12:51
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 150 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 150 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة

 أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 150 مليون دولار أميركي بمعدل 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
 
 
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