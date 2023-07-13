الخليل استقبل وفدا من النواب التغييريين طالبا الاطلاع على نسخة من تقرير "ألفاريز"

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وفداً من النواب التغييرين سلموه كتاباً يطلبون فيه الاطلاع على نسخة من تقرير "ألفاريز".



وكان الوزير الخليل بعث بكتب أجوبة على جميع النواب الذين تقدموا فيه في وقت سابق حول هذا الموضوع.