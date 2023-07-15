بيان توضيحي من "بنك بيروت"

بعدما تداولت مواقع التواصل الإجتماعي معلومات عن تدخل "بنك بيروت" في السوق شارياً الدولار الأميركي، ما تسبب ببلبلة ما لبثت أن هدأت، أكدت إدارة الإعلام في "بنك بيروت" أن ما جرى لا ينطبق وفحوى ما يتّم تداوله.



وأوضح "بنك بيروت" في بيان، أن بعض مستحقات المقاولين تم الإفراج عنها من السلطة المعنية، وقام البنك بالفعل بتسديدها لهم بالعملة الوطنية، فسارع بعضهم إلى شراء الدولار الأميركي بقيمتها، الأمر الذي سبّب إختلاطاً في الوقائع عند الناشطين.