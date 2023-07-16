مصادر للـ LBCI : لا استقالة لنواب الحاكم ولا نية للاستقالة في الوقت الحالي

علمت الـ LBCI ان لا استقالة لنواب الحاكم ولا نية للاستقالة في الوقت الحالي بل محاولة لاجتماعات مكثفة في الايام المقبلة لمحاولة الضغط للبدء بالاصلاحات.



وعن ارتفاع سعر صرف الدولار الذي حدث بالأمس بشكل مفاجئ قبل عودة انخفاضه، ربط متابعون التحرك السياسي بالمضاربات على العملة مع قرب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان.