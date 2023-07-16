سلامه: العمل على منصة SAYRAFA مستمر كالمعتاد

بناءً للمادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ان العمل على منصة SAYRAFA مستمر كالمعتاد على نفس القواعد المعتمدة من قبل مصرف لبنان منذ آذار ٢٠٢٣.واضاف: "كل الاخبار المتداولة عن بعض المصارف في عدم التزامها فيما يخص هذا الموضوع عارية عن الصحة. مصرف لبنان مستمر بنفس السياسة بتلبية كل الطلبات التي ترد عن المصارف طالما هي ضمن الأصول المرعية".