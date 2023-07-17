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اقتصاد
وزير المالية يرفع مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 لدرسه وإقراره
2023-07-17 | 07:35
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وزير المالية يرفع مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 لدرسه وإقراره
رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارناً مع قانون موازنة العام 2022 والفروقات الحاصلة، وذلك لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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