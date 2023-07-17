مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 100 و5 ملايين دولار بمعدل 85500 ليرة

اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 100 و5 ملايين دولار أميركي بمعدل 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".