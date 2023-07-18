الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

كنعان ردّ على ردّ وزير المال: المادة ٥ من العقد مع الفاريز تجيز لكم تسليمنا التقرير الأولي من دون مراجعة الشركة

2023-07-18 | 04:08
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كنعان ردّ على ردّ وزير المال: المادة ٥ من العقد مع الفاريز تجيز لكم تسليمنا التقرير الأولي من دون مراجعة الشركة
4min
كنعان ردّ على ردّ وزير المال: المادة ٥ من العقد مع الفاريز تجيز لكم تسليمنا التقرير الأولي من دون مراجعة الشركة

كنعان ردّ على ردّ وزير المال

ردّ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان على رد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل على كتابه الذي وجهه له بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ طالباً تسليمه نسخة عن تقرير شركة Alvarez &Marsal عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، معتبراً ان لا مسودة تقرير ملحوظة في العقد مع الفاريز انما تقرير أولي وهو قابل للمشاركة بحسب المادة الخامسة من العقد مع اي جزء من اجزاء الدولة بقرار فردي من وزير المالية ومن دون مراجعة الشركة فكم بالحري اذا كان هذا الجزء هو مجلس النواب من أجل إجراء رقابة برلمانية في ضوء نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان لأهميتها على تحديد الألتزامات المالية والخسائر وتوزيع المسؤوليات والتي وبحسب تقديرات الحكومة، وصلت الى ما يزيد على /72/ مليار دولار أميركي والتي تحمّل تداعياتها حتى الآن، ومهما بلغت، المودع اللبناني.

وكان كنعان وجّه طلبه الأول بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ الى وزير المال، فردّ الوزير "بأن التقرير أولي وأن العقد الموقّع مع Alvarez & Marsal ينص على السرّية".

وجاء في كتاب كنعان:

معالي وزير المالية
الأستاذ يوسف الخليل المحترم
 
الموضوع: طلب مستندات
الـمـرجــع: -   المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب
- كتابكم رقم 1446/ص1 تاريخ 13 تموز 2023
 
بكتابنا الموجه إليكم بتاريخ 27 حزيران 2023 طلبنا إيداعنا نسخة عن التقرير الذي أعدته شركة Alvarez & Marsal عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وأودعتكم إياه، ومن المتوقع أن نحصل على النسخة المطلوبة سنداً لأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي له قوة القانون من جهة، ومن أجل إجراء رقابة برلمانية في ضوء نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان لأهميتها على تحديد الألتزامات المالية والخسائر وتوزيع المسؤوليات والتي وبحسب تقديرات الحكومة، وصلت الى ما يزيد على /72/ مليار دولار أميركي والتي تحمّل تداعياتها حتى الآن، ومهما بلغت، المودع اللبناني.
وردا على ما ورد في كتابكم رقم 1146/ص1 لجهة:
- كون ما وردكم هو مسودة تقرير في حين أن المادة الخامسة من العقد المنظم مع شركة Alvarez & Marsal تشير إلى تقديم تقرير أولي Preliminary forensic audit report، لأن المسودة تندرج ضمن الإجراءات الداخلية في الشركة قبل إصدار تقرير سواء أكان أولياً أم نهائياً.
- ادلائكم بسرية المعلومات الواردة في التقرير الأولي وعدم الإفصاح عنها أو مشاركة أي مرجع آخر بمضمونها، في حين أن العقد المنظم مع الشركة والموقع من جانبكم بتاريخ 17 /9/ 2021 ، يشير صراحة في مادته الخامسة إلى حق وزير المالية استنسابيا" وبصورة مطلقة ومن دون العودة الى الشركة بمشاركة المعلومات الواردة في التقرير مع أي سلطة أخرى، فكم بالحري مع مجلس النواب ولجانه المختصة حيث يعتبر المجلس الممثل الوحيد للشعب اللبناني صاحب الحق الأول والأخير في معرفة ما يكتنف الحسابات المالية، سواء عادت للدولة أو لأي مرفق فيها، ولاسيما في المرفق النقدي.
 
Art. 5
 
The Client acknowledges that this Agreement, A&M's reports and all advice (written or oral) given by A&M to the Client in connection with this engagement (together the "Advice") are intended solely for the benefit and use of the Client in considering the matter to which this engagement relates. The Minister of Finance shall have the right upon its sole discretion, to share the full Preliminary Forensic Audit Report (or excerpts thereof with any authority forming part of the Client without the prior approval of A&M, provided that the Minister of Finance takes reasonable steps to ensure that they acknowledge and accept (i) that they receive the Preliminary Forensic Audit Report on a non-reliance basis, (ii) that A&M does not accept a duty of care or responsibility to them, and (iii) that the Preliminary Forensic Audit Report is confidential.
 
- الإشارة إلى الطلب من شركة Alvarez & Marsal عدم الممانعة في الإفصاح عن مضمون العقد المنظم معها، علماً بأن التعاقد مع الشركة يتم باسم الدولة اللبنانية والسلطة الاشتراعية هي السلطة الأم فيها، وهي الأولى بالاطلاع على كل ما يمكن أن يقع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة.
 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن في العقود التي تجرى مع الدول يخشى من أن تفرض الدولة شروطاً استثنائية لما تتمتع به من سلطة سيادية، فإذا بالأمور تنقلب عند التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal لتفرض الشركة شروطاً على الدولة. هذا إذا صح ما أشرتم إليه في كتاب الرد المذكور أعلاه.
 
واستطرادا، وفي ما يتعلق ببنود السرية التي قد تدرج في العقود التي تجريها الدولة، فإن أحكام المادة الخامسة من قانون 233/2021 والمتعلق بحق الوصول الى المعلومات لا تحول دون الوصول اليها فكيف إذا كان طالب المعلومات هو الدولة نفسها من خلال السلطة التي تنبثق عنها كل السلطات أي المجلس النيابي.
 
بناءً على ما تقدم،
وعملاً بأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب،
نتمنى عليكم مجدداً إيداعنا نسخة عن تقرير الشركة بالسرعة الممكنة، لتأخذ الرقابة البرلمانية مجراها، وإلا فسنضطر آسفين إلى عقد جلسة لمناقشة تمنعكم عن إيداع نسخة عن التقرير.
 
آملين تجاوبكم.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

المال:

المادة

العقد

الفاريز

تسليمنا

التقرير

الأولي

مراجعة

الشركة

LBCI التالي
معلومات الـLBCI: نواب حاكم مصرف لبنان يريدون تشريع استخدامهم الاحتياطي الالزامي
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ ٧.٢٠٠.٠٠٠ ل.ل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-07-17

بعد رفض وزير المالية تسليمه نسخة عن التقرير الجنائي المالي بذريعة السرية رئيس الكتائب يرد: الاحكام والقوانين تدحض هذا الادعاء

LBCI
اقتصاد
2023-07-17

كنعان بعد لجنة المال: سنقر الصندوق السيادي للنفط والغاز الاسبوع المقبل ليكون جاهزاً قبل التنقيب في آب

LBCI
اقتصاد
2023-07-17

وزير المالية يرفع مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 لدرسه وإقراره

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-17

بدء جلسة لجنة المال والموازنة لبحث واقرار قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز بحضور وزير الطاقة وهيئة قطاع البترول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:20

توقيع إتفاق تعاون لبناني فرنسي لمساعدة الشركات للإستثمار في البلدين

LBCI
أخبار لبنان
07:14

معلومات الـLBCI: نواب حاكم مصرف لبنان يريدون تشريع استخدامهم الاحتياطي الالزامي

LBCI
اقتصاد
02:41

وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ ٧.٢٠٠.٠٠٠ ل.ل

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع بأسعار المحروقات

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مجلس النواب قرر مواجهة قرار الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مشروع نواب الحاكم لإطلاق صيرفة بديلة... هل يتعاون معه النواب؟

LBCI
أخبار دولية
13:25

على العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة!

LBCI
منوعات
13:18

إبنة الـ7 سنوات تعرضت لهجوم مرعب من كلب بولدوغ ضخم... أصيبت في رأسها وساقيها وهذه التفاصيل!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:00

مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
12:21

ما حقيقة وفاة ابنة الممثل عبدو شاهين؟

LBCI
خبر كاذب
2023-06-23

ما حقيقة العثور على كنز في بلدة الرفيد قضاء راشيا؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-03

نصار للـ LBCI: اقترحت حلّا للوزراء لتسيير امور المواطنين... وارقام مرتفعة ايجابية مع السياحة

LBCI
امن وقضاء
06:29

تدابير سير في الضاحية الجنوبية اعتبارا من اليوم بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مجلس النواب قرر مواجهة قرار الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مشروع نواب الحاكم لإطلاق صيرفة بديلة... هل يتعاون معه النواب؟

LBCI
أخبار دولية
13:25

على العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:00

مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023

LBCI
أخبار لبنان
08:07

نواب تكتل لبنان القوي يتطرقون إلى ملف النزوحِ وتوصية البرلمان الاوروبي الاخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

بين السعودية وتركيا... توقيع الصفقة الكبرى لشراء مسيرات تركية

LBCI
أخبار لبنان
08:02

عدوان بعد إجتماع لجنة الإدارة والعدل: نواب الحاكم أبلغونا أنهم لن يتخلوا عن مسؤولياتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

موضوعا الساعة حضرا في المجلسِ النيابي...

LBCI
أخبار لبنان
07:01

اجتماع اتحاد نقباء المهن الحرة في لبنان في مكتب كسبار: قرار البرلمان الاروروبي بشأن النزوح يمهد لخطوات أشد خطورة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
فنّ
04:36

قبلة عفوية وحركة باللسان.. أصالة تثير بلبلة بفيديو مع زوجها فائق حسن!

LBCI
خبر عاجل
05:22

اصدار مذكرة توقيف بحق صاحبة حضانة Gardereve والموظفة التي عنفت الأطفال

LBCI
خبر عاجل
14:59

المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته

LBCI
حال الطقس
02:16

كتل حارة جديدة تضرب لبنان الاسبوع المقبل.. ماذا عن الايام القليلة المقبلة؟

LBCI
خبر عاجل
09:39

جمعية المصارف: سنضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الإعتداءات على المصارف

LBCI
أخبار لبنان
07:14

معلومات الـLBCI: نواب حاكم مصرف لبنان يريدون تشريع استخدامهم الاحتياطي الالزامي

LBCI
خبر عاجل
07:26

عدوان: نواب الحاكم أبلغونا أنهم أصدروا بيانهم ليلقوا اذانا صاغية من الحكومة ولن يتخلوا عن مسؤولياتهم وهناك كتب ارسلها نواب الحاكم نبهوه فيها من خطورة السياسة المالية وسياسة الدعم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More