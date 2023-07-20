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اقتصاد

رئيس نقابة مستوردي ومصدّري الخضر: عمليّة التصديروالإستيراد بين لبنان ومصر تسير بشكلٍ طبيعيٍّ

2023-07-20 | 04:59
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رئيس نقابة مستوردي ومصدّري الخضر: عمليّة التصديروالإستيراد بين لبنان ومصر تسير بشكلٍ طبيعيٍّ
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رئيس نقابة مستوردي ومصدّري الخضر: عمليّة التصديروالإستيراد بين لبنان ومصر تسير بشكلٍ طبيعيٍّ

أكد رئيس نقابة مستوردي ومصدّري الخضر والفاكهة في لبنان نعيم صالح خليل في بيان ، أنّ "العلاقات الأخويّة بين لبنان وجمهورية مصر العربية جيّدة جدًّا".

وقال: ان "جمهورية مصر ما زالت تحافظ على إتفاقية التيسير والإتفاق الثنائي بين البلدين، وبالتالي فإنّ عمليّتيّ التصدير والإستيراد تسيران بشكلٍ طبيعيٍّ كما كان الوضع في السابق، وبخاصّةٍ التفاح وذلك بفضل علاقات وجهود المسؤولين اللبنانيين والمصريين، لذلك اقتضى التوضيح".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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