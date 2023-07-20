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اقتصاد
بعد إنسحاب روسيا من اتفاق الحبوب... بحصلي: لا خوف على إمداد لبنان بالغذاء لكن ارتفاع بالأسعار
2023-07-20 | 06:46
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بعد إنسحاب روسيا من اتفاق الحبوب... بحصلي: لا خوف على إمداد لبنان بالغذاء لكن ارتفاع بالأسعار
طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي اللبنانيين لعدم الخوف من حدوث إنقطاع في إمداد لبنان لبعض المواد الغذائية عقب اعلان روسيا تعليق مشاركتها في إتّفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لوجود مصادر عالمية أخرى لإستيراد الحبوب بديلة عن أوكرانيا.
كما كشف بحصلي عن أن كميات الحبوب المصدرة من اوكرانيا الى لبنان ليست كبيرة ولا تحتاج الى بواخر كبيرة لشحنها، وبالتالي، يمكن إخراجها من موانئ غير خاضعة للحصار.
إلا ان بحصلي نبّه الى أن هذا الموضوع سيكون له تأثير سلبي على الأسواق العالمية ما سيؤدي الى ارتفاع اسعار الكثير من المنتجات لا سيما القمح والزيوت، داعياً المسؤولين المعنيين في لبنان الى ضرورة التَحَوطّ لهذا الموضوع منذ الآن.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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