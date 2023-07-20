كنعان حدد الاثنين موعداً لاستكمال بحث واقرار الصندوق السيادي

بحثت لجنة المال والموازنة اقتراح قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز، وقد حدد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الاثنين المقبل موعدا لاستكمال النقاش لإقرار القانون.



وقال النائب كنعان: "اجتماع اليوم تمحور حول فصل الحوكمة ومنه تعيين مجلس ادارة للصندوق وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً مع اقتراحات بتحديد سنين الخبرة والاستعانة بشركات دولية متخصصة للتوظيف كما العمل على ادراج الآليات المتعلقة بمهام الاعضاء والصندوق في متن القانون بدل تركها بكاملها للمراسيم التطبيقية".



اضاف :"اكرر حرصي والذي شددت عليه في هذه الجلسة وكل الجلسات التي سبقت ، على التعاطي مع هذا القانون بتجرد من اي خلفية سياسية نظراً لما يمثله هذا المشروع من امل للبنان ومساهمة جدية لاستعادة الثقة به مالياً واقتصادياً بالتزامن طبعاً مع تطبيق الاصلاحات البنيوية المطلوبة".