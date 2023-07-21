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ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات

2023-07-21 | 02:08
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ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات
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ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 26000 ليرة، والـ98 أوكتان 25000 ليرة والمازوت 20000، بينما بقي سعر الغاز مستقرا.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

- بنزين 95 أوكتان: 1679000 ليرة.
 
- بنزين 98 أوكتان: 1718000 ليرة.
 
- المازوت: 1464000 ليرة.

أما بالنسبة الى الغاز، فسعره 796000 ليرة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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