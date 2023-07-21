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اقتصاد
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات
2023-07-21 | 02:08
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ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات
ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 26000 ليرة، والـ98 أوكتان 25000 ليرة والمازوت 20000، بينما بقي سعر الغاز مستقرا.
وأصبحت الأسعار كالآتي:
- بنزين 95 أوكتان: 1679000 ليرة.
- بنزين 98 أوكتان: 1718000 ليرة.
- المازوت: 1464000 ليرة.
أما بالنسبة الى الغاز، فسعره 796000 ليرة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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