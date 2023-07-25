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اقتصاد
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء ٧.١٧٥.٠٠٠ ل.ل
2023-07-25 | 01:41
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وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء ٧.١٧٥.٠٠٠ ل.ل
حددت وزارة الصناعة في بيان سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وماية وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلثاء ٢٥/٧/٢٠٢٣ ولغاية الثلثاء ١/٨/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".
وستحدد الوزارة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
الصناعة:
الترابة
السوداء
٧.١٧٥.٠٠٠
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