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LBCI
اقتصاد

حلول مصرفيّة الكترونيّة من بنك بيروت..

2023-07-25 | 02:32
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حلول مصرفيّة الكترونيّة من بنك بيروت..
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حلول مصرفيّة الكترونيّة من بنك بيروت..

مجموعة حلول مصرفية إلكترونية مخصصة للشركات يقدّمها بنك بيروت لعملائه، من بينها خدمة تسديد المدفوعات لمرفأ بيروت الكترونياً بالدولار الفريش التي تفيد بشكل خاص الشركات المتعاملة مع مرفأ بيروت ومخلصي البضائع. 
من خلال هذه الخدمة الالكترونية، يمكن للشركات تسديد مدفوعاتها للمرفأ عبر الانترنت من دون الاضطرار لزيارة المصرف. بعد إتمام عملية الدفع، تتبلّغ إدارة المرفأ فوراً بحصول الدفع ويصار إلى تخليص البضائع واستلامها بسرعة.
تتيح هذه الخدمة أيضاً امكانية التحكم الكامل بالموافقة على العمليات وإصدار شيكات مصرفية عبر شبكة الانترنت لصالح جمارك بيروت من خلال المنصّة الالكترونية الخاصة بالشركات 
 Business Online Banking.


للمزيد من المعلومات  
https://www.bankofbeirut.com/ar/Digital/payables 
 
أو الإتصال على
01/907770
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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