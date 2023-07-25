حلول مصرفيّة الكترونيّة من بنك بيروت..

مجموعة حلول مصرفية إلكترونية مخصصة للشركات يقدّمها بنك بيروت لعملائه، من بينها خدمة تسديد المدفوعات لمرفأ بيروت الكترونياً بالدولار الفريش التي تفيد بشكل خاص الشركات المتعاملة مع مرفأ بيروت ومخلصي البضائع.من خلال هذه الخدمة الالكترونية، يمكن للشركات تسديد مدفوعاتها للمرفأ عبر الانترنت من دون الاضطرار لزيارة المصرف. بعد إتمام عملية الدفع، تتبلّغ إدارة المرفأ فوراً بحصول الدفع ويصار إلى تخليص البضائع واستلامها بسرعة.تتيح هذه الخدمة أيضاً امكانية التحكم الكامل بالموافقة على العمليات وإصدار شيكات مصرفية عبر شبكة الانترنت لصالح جمارك بيروت من خلال المنصّة الالكترونية الخاصة بالشركاتBusiness Online Banking.للمزيد من المعلومات