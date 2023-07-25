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اقتصاد
فياض للـLBCI: أعمال الحفر ستستغرق 90 يومًا.. واليوم سيتم تحويل الأموال الى الدولار بطلب الكهرباء
2023-07-25 | 04:21
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فياض للـLBCI: أعمال الحفر ستستغرق 90 يومًا.. واليوم سيتم تحويل الأموال الى الدولار بطلب الكهرباء
اعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ان "شركة توتال" ستتعاقد مع مرفأ بيروت لاستئجار قطعة ارض من أجل تقديم الخدمات اللوجيستية للحفارة.
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI ان الشركة لم تجد في مكان الحفر ضمن البلوك رقم 4 كميات تجارية، غير ان هذا لا يعني ان هذا البلوك مفروغ الأمل منه . ولكن فياض اكد ان هناك معايير معيّنة لها ارتباط مباشر بعمق الحفر قد تؤدي الى العودة للعمل فيه.
وكشف فياض ان اعمال الحفر ستستغرق 90 يومًا، وسيكون هناك صورة أوليّة لوجود كميات تجاريّة أم لا في خلال هذه الفترة.
واستبعد ان يُهدّد ما يحصل في الجنوب الوضع الاستراتيجي الذي وصل اليه لبنان، لأن الترسيم حصل ولأن هناك حاجة لدى الطرف الاخر في تصدير النفط كما ان هناك رغبة للأسرة الدولية بقيادة واشنطن بأن يكون هناك حلولا بديلة للغاز ، مشيرا الى ان الظرف سمح للبنان بان ينجز هذا الترسيم الذي اسس لاستقرار امني والى حصول التزامات اقتصاديّة من عدد من البلدان.
واعتبر فياض ان خطة الكهرباء تضع الاسس الصحيحة من أجل أن يكون للبنان عدد ساعات تغذية بالكهرباء بأقل كلفة على ان يكون هناك استمرارية في التغذية .
واكد فياض انه للوصول الى 10 ساعات تغذية سيكون لبنان بحاجة الى 600 مليون دولار كرأسمال تشغيليّ.واوضح ان حاكم مصرف لبنان اعتبر ان هناك اولويات أخرى لدى المركزي غير الكهرباء .
وشدد على ان هدف وزارة الطاقة زيادة التغذية بأقلّ كلفة مشيراُ الى انه بحث مع نظيره الاردني في شراء الكهرباء من الاردن واكد ان هذا الامر ليس بحاجة الى قرض من البنك الدولي بل الى دعم دولي وخصوصاً الأميركيّ بسبب العقوبات .
وفي مسألة التمويل اكد فياض ان شركة كهرباء لبنان لم تستطع تحويل الاموال المجباة بالعملة اللبنانية الى الدولار منذ نحو سنة غير انه كشف عن وجود رسائل تطمينية من حاكم مصرف لبنان تشير الى انه سيتم تحويل هذه الأموال الى الدولار اليوم، مشيرا الى ان لدى مؤسسة كهرباء لبنان 40 مليون دولار من جباية شهري تشرين الثاني وكانون الاول وان هذا الرقم مرشح الى الارتفاع.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
للـLBCI:
أعمال
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ستستغرق
يومًا..
واليوم
تحويل
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الدولار
الكهرباء
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