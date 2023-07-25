بطرس يدعو المزارعين الى الإستفادة من المشروع الممول من "USAID" لتجهيز مزارع الدواجن والمصانع بالطاقة الشمسية والعوازل الحرارية

بطرس: الولايات المتحدة الأميركية كان لها الفضل في مساعدة لبنان على تأسيس وتطوير قطاع الداوجن

عقد في مقر نقابة الدواجن إجتماع عمل بين النقابة برئاسة وليم بطرس ووفد من برنامج تمكين المناطق الريفية والزراعة في لبنان (ARE) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID برئاسة براين كينغ، تم خلاله عرض مشروع ممول من الوكالة بحوالي 700 ألف دولار، لمساعدة المزارعين على تجهيز مزارع الدواجن وغيرها من المزارع والمصانع الغذائية بالطاقة الشمسية وبعوازل للحرارة الذي يساعد بالتخفيف من استهلاك الطاقة.



وأشار بطرس الى أن الولايات المتحدة الأميركية كان لها الفضل في مساعدة لبنان على تأسيس وتطوير قطاع الداوجن، وأن خطوة اليوم لها تأثير مهم جداً في هذا المسار، لافتاً ان المشروع الذي يعتبر مرحلة أولى سيساهم في تخفيف الأكلاف وزيادة تنافسية القطاع ورفع مستوى انتاجيته.