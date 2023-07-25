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LBCI
اقتصاد

حجم التداول على منصة "Sayrafa"... كم بلغ اليوم؟

2023-07-25 | 13:39
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حجم التداول على منصة &quot;Sayrafa&quot;... كم بلغ اليوم؟
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حجم التداول على منصة "Sayrafa"... كم بلغ اليوم؟

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 65 مليون دولار أميركي بمعدل 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وذكّر في بيان، بأنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.
 
 
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