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اقتصاد

ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟

2023-07-26 | 03:43
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ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟
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ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي، في حضور  نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان.

كما شارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

وجاء لقاء اليوم استكمالا للقاء الذي عقد الاثنين بين ميقاتي ونواب الحاكم الأربعة.

وقد أطلع ميقاتي نواب الحاكم على ما سيجري في جلسة مجلس الوزراء التي اذا اكتمل نصابها ستنعقد غدا الخميس للبحث في الأوضاع المالية والنقدية ومحاولة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، علما أن هذه المحاولة بحسب ما يقول كثيرون ستبوء بالفشل.

وبحسب المعلومات، لا يزال نواب الحاكم يطالبون بأن يكون هناك سند قانوني تتحمل مسؤوليته الحكومة ومجلس النواب من أجل الاستمرار في استخدام الإحتياطي الالزامي. ولكن حتّى الساعة لا وجود لهذا السند، وليس هناك توجه لدى الحكومة كي تتخذ قرارا في هذا الإطار.
 
 
 
 
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