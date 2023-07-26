الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Reel Rock
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
سلام اجتمع بوفد البنك الدولي وبحث معه في برنامج GATE المتعلق بالامن الغذائي
2023-07-26 | 03:32
مشاهدات عالية
شارك
0
min
سلام اجتمع بوفد البنك الدولي وبحث معه في برنامج GATE المتعلق بالامن الغذائي
اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة مع وفد من البنك الدولي لابلاغه رسمياً موافقة مجلس ادارة البنك على المشروع المتعلق بالامن الغذائي الذي يهدف الى تعزيز الامن الغذائي في لبنان من خلال الزراعة والطاقة البديلة ومشاريع الري (GATE) حيث تم التشاور مع الوزير سلام حول الخطوات المستقبلية ودور الوزارات المعنية في انجاح هذا المشروع لا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة.
وقد اتفق المجتمعون على اعطاء الزخم اللازم لهذا المشروع الحيوي للمساهمة باعادة بناء الاقتصاد الوطني وكان الاجتماع ايجابياً ومثمراً.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
اجتمع
البنك
الدولي
برنامج
المتعلق
بالامن
الغذائي
التالي
ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟
رئيس جمعية الضرائب اللبنانية لـ"الجمهورية": الضرائب المفروضة في مشروع موازنة 2023 غير محقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-06-29
برنامج جديد من البنك الدولي لدعم سبل رزق الفقراء في لبنان من خلال تعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة
أخبار لبنان
2023-06-29
برنامج جديد من البنك الدولي لدعم سبل رزق الفقراء في لبنان من خلال تعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة
0
اقتصاد
2023-04-28
وزيرا الزراعة والاقتصاد بحثا تفاصيل قرض البنك الدولي الخاص بالأمن الغذائي
اقتصاد
2023-04-28
وزيرا الزراعة والاقتصاد بحثا تفاصيل قرض البنك الدولي الخاص بالأمن الغذائي
0
آخر الأخبار
2023-07-25
وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: الهدف زيادة التغذية بأقلّ كلفة وقد فكّرت مع الوزير الاردني في شراء الكهرباء من الاردن ودفع ثمنها وهنا لسنا بحاجة الى قرض من البنك الدولي ولكننا بحاجة الى دعم دولي خاصة أميركيّ بسبب العقوبات
آخر الأخبار
2023-07-25
وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: الهدف زيادة التغذية بأقلّ كلفة وقد فكّرت مع الوزير الاردني في شراء الكهرباء من الاردن ودفع ثمنها وهنا لسنا بحاجة الى قرض من البنك الدولي ولكننا بحاجة الى دعم دولي خاصة أميركيّ بسبب العقوبات
0
أخبار لبنان
2023-07-20
المجلس الأعلى للطفولة اجتمع استثنائيا وبحث في حادثة الحضانة وحماية الأطفال... حجار: المراقبة أداة لكنها غير كافية
أخبار لبنان
2023-07-20
المجلس الأعلى للطفولة اجتمع استثنائيا وبحث في حادثة الحضانة وحماية الأطفال... حجار: المراقبة أداة لكنها غير كافية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
0
اقتصاد
04:35
عدوان: اجتماعات لجنة الإدارة والعدل مع نواب الحاكم أوصلت إلى "فحوى جيدة"
اقتصاد
04:35
عدوان: اجتماعات لجنة الإدارة والعدل مع نواب الحاكم أوصلت إلى "فحوى جيدة"
0
اقتصاد
03:43
ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟
اقتصاد
03:43
ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟
0
صحف اليوم
00:52
رئيس جمعية الضرائب اللبنانية لـ"الجمهورية": الضرائب المفروضة في مشروع موازنة 2023 غير محقة
صحف اليوم
00:52
رئيس جمعية الضرائب اللبنانية لـ"الجمهورية": الضرائب المفروضة في مشروع موازنة 2023 غير محقة
آخر الأخبار
d-none hideMe
منوعات
07:10
أجدد ابتكارات الذكاء الاصطناعي .. مؤثرة افتراضية تثير الجدل بثياب السباحة والملابس الداخلية! (صور)
منوعات
07:07
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح! (صور)
منوعات
07:05
طائرة تركية تهبط اضطرارياً... أحد ركابها انتحر على متنها بطريقة مأساوية!
أخبار لبنان
07:04
لائحة المرشحين على مجلس نقابة المؤسسات السياحية البحرية فازت بالتزكية
رياضة
06:59
هدف ميسي... الحدث المباشر الأكثر مشاهدة في تاريخ الولايات المتحدة! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
23:40
لودريان يطرح حواراً في أيلول حول مواصفات الرئيس المقبل (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:40
لودريان يطرح حواراً في أيلول حول مواصفات الرئيس المقبل (نداء الوطن)
0
أخبار دولية
2023-07-24
رئيس الوزراء اليوناني: "لا يزال أمامنا ثلاثة أيام صعبة" في مكافحة الحرائق
أخبار دولية
2023-07-24
رئيس الوزراء اليوناني: "لا يزال أمامنا ثلاثة أيام صعبة" في مكافحة الحرائق
0
أخبار دولية
2023-07-15
أسبوع "جهنمي" في ايطاليا... البلد مشلول بسبب الاضرابات وإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية
أخبار دولية
2023-07-15
أسبوع "جهنمي" في ايطاليا... البلد مشلول بسبب الاضرابات وإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:24
حرائق وفيضانات تغرق دول البحر المتوسط
تقارير نشرة الاخبار
08:24
حرائق وفيضانات تغرق دول البحر المتوسط
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان سمار جبيل: نكهة خاصة بين النبيذ والموسيقى
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان سمار جبيل: نكهة خاصة بين النبيذ والموسيقى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أهلا بهالطلة من بقرزلا في عكار
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أهلا بهالطلة من بقرزلا في عكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
قضاءان تحت رحمة موظف يغيب عن العمل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
قضاءان تحت رحمة موظف يغيب عن العمل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
حفارة Transocean Barents في طريقها الى لبنان... والمرفأ يستعد لوجيستياً لمواكبة التنقيب!
تقارير نشرة الاخبار
13:03
حفارة Transocean Barents في طريقها الى لبنان... والمرفأ يستعد لوجيستياً لمواكبة التنقيب!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
لودريان استهل لقاءاته في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:01
لودريان استهل لقاءاته في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
2
منوعات
13:55
إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!
منوعات
13:55
إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!
3
منوعات
11:02
هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)
منوعات
11:02
هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)
4
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
5
منوعات
16:15
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
منوعات
16:15
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
6
أخبار لبنان
08:28
مذكرة بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار المرفأ
أخبار لبنان
08:28
مذكرة بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار المرفأ
7
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
8
منوعات
13:27
قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!
منوعات
13:27
قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More