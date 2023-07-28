الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

6 قرارات لوزير المالية... ماذا جاء فيها؟

2023-07-28 | 07:08
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6 قرارات لوزير المالية... ماذا جاء فيها؟
2min
6 قرارات لوزير المالية... ماذا جاء فيها؟

6 قرارات لوزير المالية

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أربعة قرارات تمديد مهل زمنية مرتبطة بتصاريح حول ضرائب دخل وأجور وأملاك مبنية وسواها وجاء فيها:

القرار الأول:

"تمدد لغاية 30/09/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها".

القرار الثاني:

"تمدد لغاية 31/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن أربعين مليون ليرة لبنانية خلال العام 2022 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح".

القرار الثالث:

"تمدد لغاية 31/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2022".

القرار الرابع:

"تمدد لغاية 31/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك المبالغ".

وتأتي القرارات الأربعة من أجل إتاحة الفرصة أما المكلّفين للالتزام بالموجب تفادياً لتطبيق الغرامات عليه.
 
كما أصدر الوزير الخليل قراران يتعلقان بالتصريح عن ايرادات ورؤوس أموال أجنبية منقولة.

وجاء في القرار الأول:

تمدد لغاية 30/09/2023 ضمناً، مهلة "تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة".

وجاء في القرار الثاني:

"تُمدد لغاية 31/8/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية المتوجبة وفقاً لأحكام المادة 81 من قانون ضريبة الدخل عن النصف الأول من سنة 2023".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

يوسف الخليل

قرارات

تمديد مهل

ايرادات

نقولا نحاس للـLBCI: هناك التزام من نواب الحاكم بتحمل المسؤولية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-06-26

خمسة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-24

خمسة قرارات لوزير المال تتعلق بتمديد مهل حول تصاريح ترتبط بضريبة الدخل والأملاك وسواها

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-12

ثلاثة قرارات لوزير المال تتعلق بتمديد مهل...

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-23

فؤاد مخزومي لـ"الأحد مع ماريو": ما سمعناه من أزعور أنه ملتزم بالمواصفات التي طرحت في جدة ونيويورك واللقاء الخماسي وبكل القرارات الدولية وعندما التقيناه في واشنطن كوفد نيابي أكد هذا الكلام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:53

نقولا نحاس للـLBCI: هناك التزام من نواب الحاكم بتحمل المسؤولية

LBCI
خبر عاجل
02:06

ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
خبر عاجل
2023-07-26

مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة

LBCI
اقتصاد
2023-07-26

عدوان: اجتماعات لجنة الإدارة والعدل مع نواب الحاكم أوصلت إلى "فحوى جيدة"

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 28-07-2023

LBCI
فنّ
12:34

نجوى كرم أول فنانة لبنانية عربية تدخل موسوعة غينيس "لأطول رداء"... إليكم الصور!

LBCI
منوعات
12:28

مشهد يثير غضباً عارماً... سائح يُقدم النبيذ لحصان! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
12:19

قادة دول غرب إفريقيا يجتمعون الأحد في أبوجا إثر الانقلاب في النيجر

LBCI
منوعات
12:13

أقاما علاقة على متن باص عام للركاب... ووُثقت لحظتهما الحميمة بكاميرا مشاهد مصدوم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:45

إغتصبا ابنة الـ19 عاماً لمدة 3 أشهر تحت التهديد والتخويف... وخطوة شجاعة خلّصتها من الكابوس المرعب!

LBCI
منوعات
10:56

لحظة مرعبة عاشوها خلال نزهة في مستنقع... تمساح يخرج من الماء ويحاول الصعود إلى قاربهم! (فيديو)

LBCI
رياضة
04:02

يوسف خياط يعلن رسمياً عدم مشاركته في مونديال كرة السلة... ورسالة مؤثرة من القلب (صورة)

LBCI
منوعات
2023-07-25

هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

هل ينجح قادة الدول الإفريقية في وساطة لإنهاء الصراع في أوكرانيا؟

LBCI
أخبار لبنان
06:50

مندوبة لبنان الدائمة بالوكالةِ لدى الأممِ المتحدة: استعدادَ لبنان لاستكمالِ عمليةِ ترسيم حدودِه الجنوبية البرية

LBCI
أخبار لبنان
03:34

رعد: جهود تبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

LBCI
أخبار لبنان
16:35

مصير حاكمية مصرف لبنان والإستحقاق الرئاسي حضرا خلال كلمة باسيل في عشاء هيئة المتن

LBCI
رياضة
14:09

فوزان مقنعان للبنان على إيران ضمن الإستعدادات لكأس العالم بكرة السلة

LBCI
أخبار دولية
14:05

الفرح يستمر في المملكة الأردنية الهاشمية... وهذه المرة من جرش التاريخ والحضارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

فرقة كركلا بأجيالها المختلفة بضيافة Meet The Artist

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

المهرجانات في الضيع والبلدات تشكل جرعة دعم للسياحة... إليكم الأجواء من فاريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أهلا بهالطلة من أجمل النشاطات في البترون وخدماتها السياحية والدينية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:06

ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإهمال يقتل سيدتين في الأشرفية

LBCI
أمن وقضاء
15:56

طفل سقط من الطابق الرابع في الفيلات - صيدا... والعناية الإلهية أنقذته

LBCI
صحف اليوم
00:56

تطور كبير في الاتصالات بين حزب الله والتيار الوطني الحر...اليكم التفاصيل (الاخبار)

LBCI
منوعات
13:24

سيدة عارية تقود سيارتها بتهوّر ثمّ تبدأ بإطلاق النار... وفيديو يوُثق المشهد!

LBCI
آخر الأخبار
15:59

باسيل: لن تغرينا لا قيادة جيش ولا حاكمية مصرف لبنان ولا كامل الحكومة ولا كل الإدارات فلن يغرينا إلا ما هو أهم من إسم الرئيس وهو مشروع الدولة بلبنان

LBCI
أمن وقضاء
01:57

استدرجته من الرملة البيضاء إلى الكرنتينا حيث شريكاها كانا بانتظارها ليسلبوه بقوّة السّلاح السيارة...

LBCI
منوعات
15:13

معجبة ترمي ملابسها الداخلية نحو "دريك" على المسرح... و"بلاي بوي" تحوّلها إلى عارضة أزياء! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More