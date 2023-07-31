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على وقع "الزفّة"... رياض سلامة ينهي ولايته ويغادر مصرف لبنان! (فيديوهات)

2023-07-31 | 05:00
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على وقع &quot;الزفّة&quot;... رياض سلامة ينهي ولايته ويغادر مصرف لبنان! (فيديوهات)
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على وقع "الزفّة"... رياض سلامة ينهي ولايته ويغادر مصرف لبنان! (فيديوهات)

سلامة يغادر على وقع "الزفّة"

مع إنتهاء ولايته اليوم، غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مبنى المصرف المركزي في الحمرا في بيروت. 

وقد لوحظ حضور موظفين من مصرف لبنان في وداع سلامة أمام مبنى المركزي بمشاركة زفّة.
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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