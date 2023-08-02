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LBCI
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اقتصاد

منصوري لن يخرج أي دولار من الإحتياطات الإلزامية في غياب قانون

2023-08-02 | 01:26
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منصوري لن يخرج أي دولار من الإحتياطات الإلزامية في غياب قانون
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منصوري لن يخرج أي دولار من الإحتياطات الإلزامية في غياب قانون

أفادت معلومات الـ LBCI ان النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مستاء من التراجع الحكومي عن التقدم بمشروع قانون استقراض من المصرف المركزي بسقف مالي وبمهلة زمنية، وقد أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي إستياءه هذا.

واشارت المعلومات إلى أن منصوري كرر أنه لن يخرج أي دولار من الإحتياطات الإلزامية في غياب هكذا قانون والقوانين الإصلاحية ولن يخضع لأي ضغوط في هذا الإطار، معتبرا أن حصول الانهيار الشامل بوجود ٩ مليار دولار في الإحتياطي هو أفضل لأنه قد تكون لدينا فرصة للنهوض مجددا،أما حصول الإنهيار الشامل مع نضوب الإحتياطي فلن يتيح لنا النهوض أبدا.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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