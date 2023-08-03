مصادر مصرفية: ثبات سعر صرف الليرة لن يتأثر

أكدت مصادر مصرفية أن سعر ثبات صرف الليرة لن يتأثر، طالما أن الحاكم بالانابة وسيم منصوري ملتزم بوقف تمويل الدولة من الاحتياطي منذ اليوم الاول لتسلمّه، ويترجم كل التزاماته التي اعلن عنها في مؤتمره الصحفي.