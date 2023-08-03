الهيئات الاقتصادية: المطلوب موزانة إصلاحية تتمتع برؤية إقتصادية وإجتماعية محفزة للاستثمار

الهيئات الاقتصادية: لانتخاب رئيس الجمهورية فوراً لأن بقاء الامور على ما هي عليه يهدد بسقوط الكيان

عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبحضور الأعضاء، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله البحث في آخر المستجدات في البلاد لا سيما مشروع موازنة العام 2023 وانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.



وفي بداية الاجتماع، وقفت الهيئات الاقتصادية دقيقة صمت في الذكرى الثالثة لإنفجار مرفأ بيروت الكارثي، حداداً على أرواح الشهداء وإكراماً للمصابين والمتضررين ولبيروت، مشددة على ضرورة متابعة التحقيقات القضائية لجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة إنصافاً لكل الذين سقطوا وأصيبوا وتضرروا ولبيروت ولبنان ولجميع اللبنانيين.



وبعدما ناقشت الهيئات الإقتصادية مطولاً المواضيع المطروحة، أصدرت بياناً أبدت فيه تحفظها الشديد على مشروع موازنة العام 2023، معتبرة أن هذا المشروع هو مشروع محاسبي، يحاولون من خلاله جباية أكبر قدر من الضرائب لتغطية أكبر نسبة ممكنة من النفقات.



وإذ اعتبرت الهيئات الاقتصادية ان هذا النوع من الموازنات التي تهدف فقط الى تغطية الأعباء المتزايدة على الخزينة من خلال زيادة الضرائب والرسوم على القطاع الخاص وعلى المواطنين، هو مسؤول بشكل اساسي عن الانهيار المالي، شددت على أن ما نحتاج اليه اليوم هو إقرار موازنة إصلاحية تتمتع برؤية إقتصادية وإجتماعية ومحفزة للاستثمار، محذرة من ان السير بمشروع موازنة العام 2023 كما هو سيؤدي حتماً الى ضرب كل المكتسبات المحققة في السنة الأخيرة، "لا بل يهدد بإنهيار اقتصادي شبه كلي".



كما استهجنت تضمين مشروع الموازنة لغة تهديدة غير معهودة للمكلفين المتأخرين عن تسديد الضرائب بإحالتهم الى النيابية المالية تحت شعار التهرب الضريبي.

إزاء ذلك، أعلنت الهيئات الاقتصادية أنها أعدت ورقة تضمنت ملاحظاتها واقتراحاتها حول مشروع موازنة العام 2023، وهي ستسلمها وستتابعها مع المسؤولين المعنيين.