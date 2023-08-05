"فيتش" تخفض تصنيف لبنان الإئتماني بالعملة المحلية إلى حالة التخلف عن الدفع

أكدت وكالة فيتش التصنيف الإئتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية للبنان عند حالة التخلف عن الدفع المقيدة.كذلك، خفضت فيتش التصنيف الإئتماني طويل الأجل بالعملة المحلية من CC إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة، والتصنيف الإئتمائي قصير الأجل بالعملة المحلية من C إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة.