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أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا

2023-08-07 | 02:04
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أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
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أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 29000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر المازوت 40000 ليرة لبنانية، بينما سجّل سعر الغاز ارتفاعا طفيفا بـ 1000 ليرة لبنانية. 

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1741.000  ل.ل.
بنزين 98 أوكتان:  1779.000 ل.ل.
المازوت: 1537.000 ل.ل.
الغاز: 843.000 ل.ل.
 
 
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