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اقتصاد
المالية حولت المبالغ المطلوبة من أوجيرو إلى مصرف لبنان
2023-08-08 | 02:33
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المالية حولت المبالغ المطلوبة من أوجيرو إلى مصرف لبنان
المالية حولت المبالغ المطلوبة من أوجيرو إلى مصرف لبنان
أعلنت وزارة المالية أنها حولت صباح اليوم إلى مصرف لبنان المبالغ المطلوبة من هيئة أوجيرو والبالغة ٨٤٦،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ مليارًا كرواتب وخلافة بموجب سلفة خزينة كانت طلبتها الهيئة.
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