افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: وعد الحاكم دين.. الاحتياطي لن يُمَسّْ

في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان تحت عنوان، إعتبر الأمين العام للجمعية فادي خلف ان المساس بأموال المودعين كان ولم يزل مرفوضاً مهما كانت الأعذار والتفسيرات، وقد سبق ووجَّهَت جمعية المصارف كتابين في هذا المجال إلى الحاكم السابق رياض سلامة، فكان الحل عنده بإعادة الأموال بالليرة على سعر 1500 في حال أصرَّت المصارف على المطالبة بودائعها لديه.واضاف خلف انه آن الأوان للدولة أن تدرك استحالة استمرار سياسة ربح الوقت ومعاكسة الرياح واستسهال استنزاف ما تبقَّى من أموال المودعين، لافتا الى ان المساس بتوظيفات المصارف لدى مصرف لبنان لم ولن يكون الحل، لا بل سيفاقم الأزمة عوض حلِّها.