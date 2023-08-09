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اقتصاد
لجنة الاقتصاد ناقشت مع فياض في موضوع تعرفة ورسوم الكهرباء الخاصة بالصناعيين
2023-08-09 | 07:21
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لجنة الاقتصاد ناقشت مع فياض في موضوع تعرفة ورسوم الكهرباء الخاصة بالصناعيين
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لجنة الاقتصاد ناقشت مع فياض في موضوع تعرفة ورسوم الكهرباء الخاصة بالصناعيين
ناقشت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة مع وزير الطاقة وليد فياض في موضوع تعرفة ورسوم الكهرباء الخاصة بالصناعيين، وامكان تخفيضها نظرا لاهمية القطاع في ادخال العملة الصعبة الى البلد.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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