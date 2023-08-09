الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

لجنة الاقتصاد ناقشت مع فياض في موضوع تعرفة ورسوم الكهرباء الخاصة بالصناعيين

2023-08-09 | 07:21
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة الاقتصاد ناقشت مع فياض في موضوع تعرفة ورسوم الكهرباء الخاصة بالصناعيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لجنة الاقتصاد ناقشت مع فياض في موضوع تعرفة ورسوم الكهرباء الخاصة بالصناعيين

ناقشت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة مع وزير الطاقة وليد فياض في موضوع تعرفة ورسوم الكهرباء الخاصة بالصناعيين، وامكان تخفيضها نظرا لاهمية القطاع في ادخال العملة الصعبة الى البلد.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

الاقتصاد

ناقشت

موضوع

تعرفة

ورسوم

الكهرباء

الخاصة

بالصناعيين

LBCI التالي
مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: ٣٣ محضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية في قضاء كسروان منذ بداية العام
افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: وعد الحاكم دين.. الاحتياطي لن يُمَسّْ
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:44

التحكم المروري: إنقلاب بيك آب عند منعطفات الكحالة باتجاه عاليه والأضرار مادية سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا

LBCI
منوعات
11:21

ربطت أعناقهن وخنقتهن بالبطانيات... أم تقتل بناتها الثلاث وتكشف الأسباب للمرّة الأولى أمام المحكمة!

LBCI
أخبار لبنان
11:06

جنبلاط بحث مع كرامي في الإستحقاق الرئاسي والتقى ريزا وسفير النمسا ووفدًا من "التوازن الوطني"

LBCI
أخبار دولية
10:50

النيابة العامة الألمانية تعلن توقيف ألماني بتهمة التجسس لصالح روسيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
09:25

المديرية العامة للشؤون العقارية ستفتح مكتبها في راشيا يوم غد أمام المواطنين

LBCI
اقتصاد
08:37

مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: ٣٣ محضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية في قضاء كسروان منذ بداية العام

LBCI
اقتصاد
06:40

افتتاحية التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان: وعد الحاكم دين.. الاحتياطي لن يُمَسّْ

LBCI
اقتصاد
06:21

الشؤون المالية والنقدية في لقاء ميقاتي-منصوري...ماذا عن رواتب القطاع العام؟

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
11:44

التحكم المروري: إنقلاب بيك آب عند منعطفات الكحالة باتجاه عاليه والأضرار مادية سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا

LBCI
منوعات
11:21

ربطت أعناقهن وخنقتهن بالبطانيات... أم تقتل بناتها الثلاث وتكشف الأسباب للمرّة الأولى أمام المحكمة!

LBCI
أخبار لبنان
11:06

جنبلاط بحث مع كرامي في الإستحقاق الرئاسي والتقى ريزا وسفير النمسا ووفدًا من "التوازن الوطني"

LBCI
أخبار دولية
10:50

النيابة العامة الألمانية تعلن توقيف ألماني بتهمة التجسس لصالح روسيا

LBCI
أخبار لبنان
10:47

إجتماع في وزارة التربية... هذا ما تم بحثه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-03

ابنة السبع سنوات بين الحياة والموت .. بسبب رصاصة طائشة

LBCI
فنّ
2023-06-23

غياب جورجينا رزق عن صور وليد توفيق العائليّة يثير التساؤلات

LBCI
صحف اليوم
01:36

وزير الثقافة سيطلب منع عرض فيلم "باربي" في لبنان (الجمهورية)

LBCI
منوعات
2023-08-05

تُركت تنزف بغزارة عندما اصطدمت بقوة بالمياه... مأساة عاشتها طفلة بمدينة ملاهي ومطالبة بمليون دولار كتعويض!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:21

لجنة الاقتصاد ناقشت مع فياض في موضوع تعرفة ورسوم الكهرباء الخاصة بالصناعيين

LBCI
أخبار لبنان
06:44

سامي الجميل التقى وفدا من جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية: نحمّل رئيسي المجلس والحكومة مسؤولية التقاعس عن احقاق الحق في القضية

LBCI
اقتصاد
06:21

الشؤون المالية والنقدية في لقاء ميقاتي-منصوري...ماذا عن رواتب القطاع العام؟

LBCI
آخر الأخبار
05:09

حبيب من السراي: الصندوق العربي أبلغنا موافقته النهائية على القرض العربي بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان

LBCI
أمن وقضاء
02:33

التحقيقات الأولية في وفاة الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل

LBCI
أخبار لبنان
16:59

لمناسبة اختتام أعمال لقاء الشبيبة العالمي... البطريرك روفائيل بيدروس استقبل في المطار الشبيبة المشاركين في اللقاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

منتخب لبنان لكرة السلة يواصل استعداداته لكأس العالم في تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بؤرة المخدرات والدعارة في المرفأ (٢): "كلن يعني كلن عارفين"... فلماذا الإنتظار؟

LBCI
أخبار لبنان
13:48

وزير السياحة السعودي يهنئ نظيره اللبناني على موسم السياحة في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:47

بعد اختفاء ابنة الـ8 سنوات... عثروا على حذائها ثم اكتشفوا الفاجعة!

LBCI
أمن وقضاء
02:33

التحقيقات الأولية في وفاة الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل

LBCI
منوعات
15:05

طلبت قالب حلوى لعيد ميلاد ابنتها الصغيرة... ولكن ما اسلمته لا يُصدّق! (صورة)

LBCI
موضة وجمال
15:21

صور في أوضاع غير لائقة وتعرٍّ للفحص البدني... فضيحة تحرّش كبيرة تطال مسابقة جمال في هذا البلد!

LBCI
صحف اليوم
01:36

وزير الثقافة سيطلب منع عرض فيلم "باربي" في لبنان (الجمهورية)

LBCI
خبر عاجل
07:53

مصدر مطلع لوكالة "ارنا" الإيرانية: السفارة السعودية بدأت نشاطها في طهران رسميا منذ 3 أيام

LBCI
حال الطقس
02:05

استعدّوا...موجة حرّ شديدة بدءا من يوم السبت

LBCI
منوعات
15:35

اعتقدت أن حجراً سقط على رأسها ولكنه لم يكن كذلك... سيدة ستينية تنشر صورها وهي ملطخة بالدماء وتحذّر! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More