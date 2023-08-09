مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: ٣٣ محضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية في قضاء كسروان منذ بداية العام

بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، تتابع مديرية حماية المستهلك في الوزارة جولاتها الرقابية على المولدات والقطاعات كافة، حيث نظمت منذ بداية العام ٢٠٢٣، ٣٣ محضر ضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية في قضاء كسروان ومعظمها في ساحل كسروان بسبب عدم الالتزام بالسعر الرسمي للكيلوواط ساعة الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.



وتؤكد الوزارة أنها تواصل عبر مديرية حماية المستهلك، مراقبتها قطاع المولدات للتأكد من الالتزام بالسعر الرسمي.