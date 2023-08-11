إليكم النص الكامل لتقرير التدقيق الجنائي لألفاريز أند مارسال

حصلت الـLBCI على نسخة التدقيق الجنائي الذي أجرته شركة ألفاريز أند مارسال في حسابات مصرف لبنان.



وكانت شركة التدقيق الجنائي قد سلّمت النسخة النهائية لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل.



ومن بين النقاط التي تمّ التطرق إليها في التقرير المكوّن من 332 صفحة، قيمة القروض الممنوحة من المصرف المركزي، قيمة التحويلات لحساب شركة فوري، بالاضافة إلى لائحة بأسماء أشخاص ومؤسسة وجمعية استفادوا من دون أي حقّ من دعم مالي من المركزي.



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