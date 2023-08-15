وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء سبعة ملايين ليرة لبنانية

حددت وزارة الصناعة، في بيان، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ١٥/٨/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٢٢/٨/٢٠٢٣ ضمناً، ومن دون أن يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.



كما أعلنت الوزارة أنها ستحدد سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.