تسديد رواتب دون زيارة المصرف

قنوات إلكترونية وُضعت في تصرّف التجار والمؤسسات من بنك بيروت لضمان إستمراريّة أعمالهم بسهولة ومن بينها بطاقات الشركات Pay Cards . تتيح هذه البطاقات دفع مستحقات العمّال والمستخدمين الموسميين أو الموظفين الذين لا يملكون حساب مصرفي بطريقة آمنة وسريعة عبر شبكة الإنترنت. تتيح هذه الخدمة أيضاً إمكانية تسديد أجور وأتعاب العمّال بالدولار الأميركي الفريش أو بالليرة اللبنانية مع إمكانية سحب المدفوعات عبر خدمة الصرّاف الآليّ المتوفّرة على مدار الساعة أو عبر الدفع في المتاجر. كل ما عليك فعله هو أن تتسجّل في الخدمة المصرفية للشركات Business Online Banking، تحمّل ملف الرواتب أو تنفذ تحويلاً مباشراً من حساب الشركة إلى حساب الموظفين، ومن بعدها تبلّغ موظفيك بتحويل رواتبهم.