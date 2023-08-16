مصدر مصرفي: الكارثة المالية كانت بسبب سوء ادارة الأزمة منذ العام 2018

تطرق مصدر مصرفي الى ما ورد في تقرير التدقيق الجنائي إذ اشار بوضوح الى فائض في البنك المركزي في العام 2015 بلغ 7,5 مليار دولار، قبل أن يتحول الى فجوة وصلت الى حوالي 51 مليار دولار في خلال العام 2020.



ولفت المصدر إلى أن تقرير صندوق النقد، اشار الى ان الفجوة المالية لم تكن موجودة تقريبا في العام 2017، فبات واضحا ان الكارثة المالية التي حلّت بلبنان كانت بسبب سوء ادارة الأزمة منذ العام 2018، حين بدأت مشكلة تراجع التدفقات المالية الى البلد، وبرزت ملامح ازمة سيولة.



والسلطات، وعلى عكس المطلوب، زادت الانفاق من خلال عدة قرارات بينها سلسلة الرتب والرواتب، واعتمدت على مصرفها المركزي لتغطية العجز في موازناتها. واعلنت التوقف الفوضوي عن دفع ديونها بالدولار، وباشرت سياسة دعم أهدرت دولارات المودعين.



يختم المصدر: "هذه الوقائع تحتّم تغيير النهج، وعلى الدولة وقف مد اليد على اموال المودعين في مصرف لبنان. ومن المهم ان يقف اللبنانيون وراء حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ودعمه لكي يصمد في وجه السلطة".