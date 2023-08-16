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اقتصاد
المدير العام للإسكان: 40 ألف دولار قيمة القرض لذوي الدخل المحدود
2023-08-16 | 13:26
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المدير العام للإسكان: 40 ألف دولار قيمة القرض لذوي الدخل المحدود
المدير العام للإسكان: إعطاء القروض ستبدأ في القريب العاجل
أكد المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب موافقة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان.
وقال حبيب في تصريح: "لقد أتممنا كل المتوجبات المطلوبة لهذا الأمر. وبفعل المثابرة والمتابعة الدائمة، تمت الموافقة لتسيير قرض الصندوق العربي على أن يدفع على 3 مراحل".
وأشار إلى أن "القرض سيكون بقيمة 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود، و50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط". وقال: "من المفترض أن يكون التسديد باعتماد ثلث دخل المقترض، على سبيل المثال إذا كان المدخول 1500 دولار يتوجب عليهم دفع 500 دولار. وبالتالي، وفق المدخول، ليس من المفترض أن يكون السند أقل من 300 أو 400 دولار".
وعين كيفية تقديم الطلبات، قال: "على الراغبين في التقديم دخول موقع قرض الإسكان الإلكتروني وهو https://www.banque-habitat.com.lb/en,. كما يمكن طلب الرقم الساخن 1620 للمساعدة".
وفند "شروط الحصول على القرض"، قائلا: "ألا يمتلك المُقترض أي منزل على كل الأراضي اللبنانية، ألا تتجاوز مساحة المسكن المنوي تملكه الـ150 مترا، ألا يكون استفاد مسبقا من أي قرض سكني مدعوم، إضافة إلى ضمانة سواء عبر العمل أو العائلة تضمن سداد الدفعة الشهرية".
وأكد أن إعطاء القروض ستبدأ في القريب العاجل، بعد الاستحصال على بعض المعلومات وإكمال الإجراءات مع الصندوق العربي لأخذ الموافقات اللازمة من مجلس الإدارة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
اقتصاد
مصرف الإسكان
أنطوان حبيب
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