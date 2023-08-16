الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كاراميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

المدير العام للإسكان: 40 ألف دولار قيمة القرض لذوي الدخل المحدود

2023-08-16 | 13:26
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المدير العام للإسكان: 40 ألف دولار قيمة القرض لذوي الدخل المحدود
2min
المدير العام للإسكان: 40 ألف دولار قيمة القرض لذوي الدخل المحدود

المدير العام للإسكان: إعطاء القروض ستبدأ في القريب العاجل

أكد المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب موافقة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان.

وقال حبيب في تصريح: "لقد أتممنا كل المتوجبات المطلوبة لهذا الأمر. وبفعل المثابرة والمتابعة الدائمة، تمت الموافقة لتسيير قرض الصندوق العربي على أن يدفع على 3 مراحل".

وأشار إلى أن "القرض سيكون بقيمة 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود، و50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط". وقال: "من المفترض أن يكون التسديد باعتماد ثلث دخل المقترض، على سبيل المثال إذا كان المدخول 1500 دولار يتوجب عليهم دفع 500 دولار. وبالتالي، وفق المدخول، ليس من المفترض أن يكون السند أقل من 300 أو 400 دولار".

وعين كيفية تقديم الطلبات، قال: "على الراغبين في التقديم دخول موقع قرض الإسكان الإلكتروني وهو https://www.banque-habitat.com.lb/en,. كما يمكن طلب الرقم الساخن 1620 للمساعدة".

وفند "شروط الحصول على القرض"، قائلا: "ألا يمتلك المُقترض أي منزل على كل الأراضي اللبنانية، ألا تتجاوز مساحة المسكن المنوي تملكه الـ150 مترا، ألا يكون استفاد مسبقا من أي قرض سكني مدعوم، إضافة إلى ضمانة سواء عبر العمل أو العائلة تضمن سداد الدفعة الشهرية".

وأكد أن إعطاء القروض ستبدأ في القريب العاجل، بعد الاستحصال على بعض المعلومات وإكمال الإجراءات مع الصندوق العربي لأخذ الموافقات اللازمة من مجلس الإدارة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

مصرف الإسكان

أنطوان حبيب

قرض

LBCI التالي
ارتفاع بأسعار المحروقات..
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء سبعة ملايين ليرة لبنانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-08-09

حبيب من السراي: الصندوق العربي أبلغنا موافقته النهائية على القرض العربي بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-14

بوشکیان: قرض الصندوق العربي للإسكان يحرك الاقتصاد والصناعة

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-26

رياض سلامة لحوار المرحلة: عمل المصارف أن تقرض لكي تحرك الإقتصاد ومن 2019 حتى اليوم سددت 30 مليار دولار من الودائع وحجم الودائع اليوم إنخفض إلى 90 مليار دولار

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-25

وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: الهدف زيادة التغذية بأقلّ كلفة وقد فكّرت مع الوزير الاردني في شراء الكهرباء من الاردن ودفع ثمنها وهنا لسنا بحاجة الى قرض من البنك الدولي ولكننا بحاجة الى دعم دولي خاصة أميركيّ بسبب العقوبات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
11:59

مصدر مصرفي: الكارثة المالية كانت بسبب سوء ادارة الأزمة منذ العام 2018

LBCI
اقتصاد
02:53

تسديد رواتب دون زيارة المصرف

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
2023-08-15

وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء سبعة ملايين ليرة لبنانية

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
منوعات
15:56

"صداقة" جيكل وسيمون تربك العلماء... "عادة ما تكون أسماك القرش البيضاء الشرسة منعزلة" ولكن ما يحصل صادم!

LBCI
منوعات
15:43

أبلغ عن اختطاف ابنه ولكن حقيقة ما حصل صادمة... خنق وجثة والمتورط: الوالد؟!

LBCI
أخبار دولية
15:40

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار في الدومينيكان إلى 25 قتيلاً

LBCI
منوعات
15:20

ضرب رأسها بالحائط وحاول خنقها بوسادة... رفضته فظن أنه قتلها وهرب ولكن ما حصل قلب المقاييس!

LBCI
أخبار دولية
15:03

قلق في مجلس الأمن الدولي من مخاطر استعادة أعمال العنف زخمها في اليمن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-08-15

عدد من اهالي عين قانا قطع طريق عين قانا - جباع احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن بلدتهم منذ اكثر من شهرين

LBCI
أخبار دولية
09:40

الأمن الفدرالي الروسي يقول إنه قتل أربعة "مخربين" أوكرانيين على الحدود

LBCI
أخبار دولية
14:52

زيلينسكي: إبحار أول سفينة شحن عبر البحر الأسود "خطوة مهمة"

LBCI
فنّ
04:09

مارسيل ابن نادين الراسي كبر وأصبح شاباً بعيداً عن والدته.. هل يشبه خاله جورج الراسي؟ (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الـLBCI تلتقي مدرب الولايات المتحدة لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

أهلا بهالطلة من الضنية ومغاورها الطبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنان يتحفظ على عبارة "العودة الطوعية" في إجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية... فماذا في المقررات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

منتخب لبنان لكرة السلة: نتعلم من أخطائنا تحضيراً لبطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بسحر ساحر عشرات النازحين السوريين دخلوا الى لبنان من قبرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ملف التحقيقات بمقتل الحصروني... على ماذا إستند وزير الداخلية حين أعلن أن لا خلفية حزبية للجريمة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

٣١ نائبا معارضا يقاطعون حوار لودريان في أيلول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

المعارضة نحو موقف موحد من الرسالة والقوات اول المعترضين على الطريقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

العد العكسي لاستخراج النفط والغاز بدأ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:03

هل تنفصل نانسي عجرم عن فادي الهاشم؟

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
موضة وجمال
02:46

بالبكيني والنظارات الشمسية... ​جورجينا رودريغيز تستمتع بالحرارة المرتفعة في السعودية (صور)

LBCI
أخبار لبنان
12:23

الخزانة الاميركية تدرج جمعية "اخضر بلا حدود" ورئيسها على لائحة العقوبات

LBCI
خبر عاجل
04:42

لودريان يوجه سؤالين إلى النواب... ما هما؟

LBCI
فنّ
04:09

مارسيل ابن نادين الراسي كبر وأصبح شاباً بعيداً عن والدته.. هل يشبه خاله جورج الراسي؟ (صورة)

LBCI
منوعات
05:54

ضجيج من السقف أرعب سكان المنزل... وما تم انتشاله مرعب! (فيديو)

LBCI
منوعات
04:42

المئات من حشرات "البق" تغطي مريض مقيّد في الفراش... وفيديو يفضح مكان المستشفى وتفاصيل الحادثة! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More