ميقاتي رأس اجتماعا ماليا

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا ماليا ظهر اليوم في السراي شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.



ويذكر أن ميقاتي سيرأس جلسة لمجلس الوزراء الساعة الرابعة من بعد الظهر في السراي.