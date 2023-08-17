شركة Primesouth تعتزم معاودة تشغيل معملي دير عمار والزهراني... ومصدر في مصرف لبنان: لن ندفع أي دولار من الإحتياطي!

مصدر في مصرف لبنان للـLBCI: لن ندفع أي دولار من الإحتياطي لـPrimesouth أو غيرها

تعتزم شركة Primesouth معاودة تشغيل معملي دير عمار والزهراني وذلك بعدما حصلت على وعود شفهية من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن تحصل شهريا على ٧ ملايين دولار من مستحقاتها.



في المقابل، أكد مصدر في مصرف لبنان للـLBCI أن مصرف لبنان لن يدفع أي دولار من الإحتياطي لـPrimesouth أو غيرها وعلى الدولة أن تدفع من حساباتها أو مما تبقى من أموال في الـ SDR. وقد تبلغ رئيس الحكومة هذا الموقف.