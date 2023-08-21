الرميلي: تهريب العنب السوري أثّر على انخفاض أسعار العنب الللبنانيّ بنسبة 60%

اعتبر مختار نيحا وعضو نقابة مزارعي الكرمة في لبنان عماد الرميلي أنّ دخول العنب السوري إلى الأسواق اللبنانية عن طريق التهريب، أثّر على انخفاض أسعار العنب الللبنانيّ بنسبة 60 %، رغم التكاليف الباهظة التي تكبدها المزارع اللبناني هذه السنة، من ارتفاع أسعار الكهرباء والأدوية والأسمدة الزراعيّة.



وناشد الرميلي وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد ومديريّة الجمارك، الالتفات إلى وضع مزارعي الكرمة في لبنان، والخروج من المشكلة التاريخية التي يعاني منها المزارعون، وهي مضاربة المنتوجات السوريّة، وانتفاع التجّار وبعض المسؤولين "عديمي الضمير"، الذين كوّنوا ثروات طائلة تقاسمها التجار والسياسيون وبعض الأمنيين الذين يرفضون ضبط المعابر والحدود حتى الساعة.