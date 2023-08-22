وزارة المالية: لا علم للوزارة ولا للوزير بحادث الطبيبة اللبنانية في سيريلنكا..ولم يتصل بهما أحد لتأمين نقلها الى لبنان

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية البيان التالي:

"حيال ما يتم تداوله بشأن تأمين كلفة نقل طبيبة لبنانية تعرضت لحادث في سيريلنكا، إلى لبنان على متن طائرة طبية بسبب ما تستدعيه حالتها.

يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن يوضح، أن لا علم للوزارة ولا لوزير المالية بهذه الحادثة ولم يتصل بهما أحد أو يراجعهما بإمكانية تأمين مساعدة من الدولة لتمويل كلفة النقل هذه، علماً أن الجميع يعلم أن عملية التمويل تحتاج إلى قرار وإجراءات من السلطات المختصة وهذا لم يحصل.

أما وفي حال حصل وطرأ أي جديد فإن الوزارة ستكون ملتزمة بما يتم إقراره، لذا اقتضى التوضيح".