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اقتصاد

إجتماع بين الهيئات الإقتصادية وفريد البستاني... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

2023-08-22 | 10:50
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إجتماع بين الهيئات الإقتصادية وفريد البستاني... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
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إجتماع بين الهيئات الإقتصادية وفريد البستاني... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

إجتماع بين الهيئات الإقتصادية والبستاني ناقش المشاريع الإقتصادية المطروحة

عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً مع رئيس لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط فريد البستاني اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله البحث بالعمق بمختلف المشاريع الإقتصادية الأساسية المطروحة والتي يتم مناقشتها في مجلس النواب وفي ملفات اقتصادية أخرى ذات إهتمام مشترك.

بداية، رحب شقير بالنائب البستاني، شاكراً إياه، بإسمه وبإسم أعضاء الهيئات الإقتصادية، على الجهود  التي يبذلها والتي من شأنها الحفاظ على الاقتصاد الوطني وعلى القطاع الخاص وعلى هوية لبنان الإقتصادية.

وشدد شقير على ضرورة استمرار الحوار بين الطرفين، خصوصاً في ظل الفترة الدقيقة التي يمر فيها لبنان، للتصدي لكل محاولات تشويه الإقتصاد اللبناني وضربه بالعمق. 

وحذّر في هذا الإطار، من مشاريع يعمل على تمريرها من ضمن مشروع قانون الكابيتال كونترول لا سيما ليلرة الإقتصاد اللبناني، ومشاريع أخرى من شأنها ضرب القطاع المصرفي، وإهمال الودائع والمودعين وضرب القطاعات الإقتصادية المختلفة.

كما شدد شقير على ضرورة متابعة كل هذه الامور ومنها أيضاً التعديلات المطلوبة في قانون حماية المستهلك تحقيقاً للعدالة الإقتصادية، وغيرها من المشاريع ذات التأثير العميق بالإقتصاد الوطني.
 

من جهته، نوه البستاني بالجهود التي قام بها شقير ويقوم بها مع الهيئات الإقتصادية للحفاظ على مبادئ الإقتصاد الحر وهوية لبنان الإقتصادية، مشيداً في الوقت نفسه بالتعاون المشترك في الفترة الماضية والذي أنتج الكثير من الأمور الإيجابية التي تخدم الإقتصاد الوطني والمصلحة العامة.

وشدد البستاني على أنه أمام ما يمر به لبنان والاقتصاد اللبناني، لا بد من تعزيز التعاون بين لجنة الإقتصاد الوطني والهيئات الإقتصادية لدراسة كل المشاريع المطروحة ومتابعتها بما يحقق المصلحة العامة.

وفي نهاية الإجتماع، تم الإتفاق على القيام بمتابعة حثيثة لكل القضايا التي طرحت خلال الإجتماع، وكذلك عقد إجتماع بين لجنة الاقتصاد الوطني والهيئات الإقتصادية في مجلس النواب لترسيخ التعاون المشترك وللعب دور فاعل في السياسات إلاقتصادية التي تستجيب لهوية لبنان الإقتصادية ولمبادئ الاقتصاد الحر.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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