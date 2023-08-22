نقابات الأفران تحذّر من كارثة!

حذرت نقابات الأفران في لبنان من كارثة قد تحل في قطاع الافران والمخابز في حال تعرضت حركة الاستيراد في البحر الأسود إلى فوضى أمنية وعسكرية، بسبب الحرب الروسية - الاوكرانية، لأن لبنان لا يملك مخزوناً من القمح والحبوب لأكثر من شهرين ونصف، وذلك بسبب فقدان الاهراءات في الرابع من آب اثر الانفجار الذي ضرب مدينة بيروت والمرفأ.



وطالبت في بيان، نقابات الافران رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الاقتصاد والأحزاب والزعامات السياسية وكل من يعمل في الشأن العام بالتحرك سريعاً لاحتواء الكارثة التي تنتظر الشعب اللبناني.



واعتبرت النقابات "تصريح وزير الاقتصاد عن اعادة اعمار الاهراءات بشحطة قلم من دولة الكويت العزيزة، هو "طلب شريف نابع من المواطنة والحرص على الأمن الغذائي اللبناني المهدد بسبب الفوضى الموجودة في المنطقة والوضع المالي المنهار في لبنان. اضافة لثقتنا جميعا وثقة وزير الاقتصاد بدولة الكويت لتي لم تتأخر يوما عن مساعدة لبنان بالسراء والضراء".



وناشدت نقابات الأفران "كل الدول الشقيقة للبنان الوقوف بجانبه لإعادة اعمار الاهراءات ليصبح للبنان مخزون من القمح والحبوب يقيه من شر الأزمات والجوع".